ГПСУ усилит меры безопасности на границе Украины к праздникам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43858 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103203 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158440 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117297 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117059 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112874 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104511 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107140 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103627 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154101 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ГПСУ усилит меры безопасности на границе Украины к праздникам

ГПСУ усилит меры безопасности на границе Украины к праздникам

Киев  •  УНН

 • 12901 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время пасхальных и майских праздников Государственная пограничная служба усилит меры безопасности и численность пограничников на государственной границе Украины. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает УНН.

"В связи с пасхальными и майскими праздниками Госпогранслужба усиливает меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Их цель недопущения проникновения на территорию нашей страны под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также провоз оружия, средств террора и других запрещенных предметов через госграницу", - рассказал О.Слободян.

По его словам, для надлежащей организации запланированных мероприятий уже запланировано взаимодействие с подразделениями ВСУ, Нацгвардией, СБУ, Нацполицией, ГСЧС и другими правоохранительными органами.

"Для несения службы будут привлечены резервы ведомства, служебные собаки и дополнительные технические средства", - добавил он.

Как сообщал УНН, порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. правоохрантилей.

 

Украинские Национальные Новости

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