ГПСУ усилит меры безопасности на границе Украины к праздникам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время пасхальных и майских праздников Государственная пограничная служба усилит меры безопасности и численность пограничников на государственной границе Украины. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает УНН.
"В связи с пасхальными и майскими праздниками Госпогранслужба усиливает меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Их цель недопущения проникновения на территорию нашей страны под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также провоз оружия, средств террора и других запрещенных предметов через госграницу", - рассказал О.Слободян.
По его словам, для надлежащей организации запланированных мероприятий уже запланировано взаимодействие с подразделениями ВСУ, Нацгвардией, СБУ, Нацполицией, ГСЧС и другими правоохранительными органами.
"Для несения службы будут привлечены резервы ведомства, служебные собаки и дополнительные технические средства", - добавил он.
Как сообщал УНН, порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. правоохрантилей.