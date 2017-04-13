ДПСУ посилить заходи безпеки на кордоні України до свят
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Під час великодніх і травневих свят Державна прикордонна служба посилить заходи безпеки і чисельність прикордонників на державному кордоні України. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.
"У зв'язку з пасхальними і травневими святами Держприкордонслужба посилює заходи безпеки на державному кордоні та в контрольованих прикордонних районах. Їх мета - недопущення проникнення на територію нашої країни під виглядом мирних громадян терористів, диверсантів і провокаторів, а також провезення зброї, засобів терору та інших заборонених предметів через держкордон", - розповів О.Слободян.
За його словами, для належної організації запланованих заходів вже запланована взаємодія з підрозділами ЗСУ, Нацгвардією, СБУ, Нацполіцією, ДСНС та іншими правоохоронними органами.
"Для несення служби буде залучено резерви відомства, службові собаки та додаткові технічні засоби", - додав він.
Як повідомляв УНН, порядок на Великдень будуть забезпечувати 25 тис. правоохоронців.