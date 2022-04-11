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Доверие мира к россии и ее дипломатам мертво как дверной гвоздь – Кислица в ООН

Киев • УНН

 • 174274 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Мир давно не верит россии и ее нарративам о том, что краинцы "убивают сами себя". Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время выступления на заседании Совета Безопасности, пишет УНН.

Доверие мира к россии и ее дипломатам мертво как дверной гвоздь – Кислица в ООН

Цитата

"О многом говорит тот факт, что российские попытки скрыть следы удара (в Краматорске – ред.) были во многом были аналогичны тем, к которым прибегала россия после того как в 2014 году был сбит рейс MH17", - сказал Кислица.

Детали

Постпред напомнил, как российские медиа поспешно удалили сообщения об ударе "по большому количеству украинских войск" после информации о реальных итогах удара.

"После этого активизировался обычный нарратив на тему "украинцы убили сами себя". Это не переубедит других и не поможет России избежать ответственности. Доверие мира к россии и ее дипломатам мертво как дверной гвоздь. Следствие установит всех виновных и они будут привлечены к ответственности", - добавил дипломат.

Напомним

8 апреля вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.

В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области погибло 57 человек.

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