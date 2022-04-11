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Довіра світу до росії та її дипломатів мертва як дверний цвях – Кислиця в ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Світ давно не вірить росії та її наративам про те, що країнці "вбивають самі себе". Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час виступу на засіданні Ради безпеки, пише УНН.

Довіра світу до росії та її дипломатів мертва як дверний цвях – Кислиця в ООН

Цитата

"Багато про що говорить той факт, що російські спроби приховати сліди удару (в Краматорську - ред.) були багато в чому аналогічні тим, до яких вдавалася росія після того як в 2014 році був збитий рейс MH17", - сказав Кислиця.

Деталі

Постпред нагадав, як російські медіа поспішно видалили повідомлення про удар "по великій кількості українських військ" після інформації про реальні підсумки удару.

"Після цього активізувався звичайний наратив на тему "українці вбили самі себе". Це не переконає інших і не допоможе росії уникнути відповідальності. Довіра світу до росії та її дипломатам мертва як дверний цвях. Слідство встановить всіх винних і вони будуть притягнуті до відповідальності", - додав дипломат.

Нагадаємо

8 квітня збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.

На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі знаходилося близько 4000 цивільних осіб, серед яких в основному були жінки і діти.

В результаті ракетного удару по території залізничного вокзалу Краматорська Донецької областізагинуло 57 осіб.

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