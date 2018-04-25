Справка ГСЧС за сутки: 2 071 вызов

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 71 выезд. В результате принятых мер спасено 5 человек, 57 зданий и 11 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки спасатели совершили 2 132 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.