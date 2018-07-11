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Осужденные с "пожизненным" с 2019 года будут сидеть не в одиночных камерах, а в многоместных

Киев  •  УНН

 • 40208 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Осужденные к пожизненному лишению свободы с 2019 года будут отбывать наказание уже не в одиночных камерах, а многоместных вместе с другими лицами, осужденными пожизненно. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Всего до конца 2018 года будут созданны многоместные помещения камерного типа для 60 осужденных к пожизненному лишению свободы, а с 2019 года такая категория осужденных будет переводиться к общей массе осужденных", - сказал он.

Заместитель министра юстиции пояснил, что для обеспечения прогрессивной системы отбывания наказания лицами, осужденными к пожизненному лишению свободы, внедрение принципов динамической безопасности, которая предусматривает закрепление за каждым работником учреждения 2-3 осужденных, в каждом межрегиональном управлении создаются многоместные помещения камерного типа.

В частности, по его словам, на базе Темновской исправительной колонии (№ 100) с 2017 года введены в эксплуатацию многоместные помещения камерного типа для осужденных к пожизненному лишению свободы.

"В ближайшее время будут введены в эксплуатацию многоместные помещения в Замковой (№ 58), Дрогобычской (№ 40) исправительных колониях и Вольнянском учреждении исполнения наказаний (№ 11)", - рассказал он.

Чернышов также отметил, что каждая очередная смена будет обеспечена мобильным видеорегистратором, что позволяет объективно оценивать действия и поведение персонала и осужденных.

Как сообщал УНН, персонал учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы применяет портативные видеорегистраторы для контроля поведения осужденных и фиксации нарушений режима содержания.

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