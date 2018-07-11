“Довічники” із 2019 року сидітимуть не в одиночних камерах, а у багатомісних
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Засуджені до довічного позбавлення волі з 2019 року відбуватимуть покарання вже не в одиночних камерах, а багатомісних разом з іншими особами, засудженими пожиттєво. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
“Всього до кінця 2018 року буде створено багатомісні приміщення камерного типу для 60 засуджених до довічного позбавлення волі, а з 2019 року така категорія засуджених буде переводитись до загальної маси засуджених”, — сказав він.
Заступник міністра юстиції пояснив, що для забезпечення прогресивної системи відбування покарання особами, засудженими до довічного позбавлення волі, впровадження принципів динамічної безпеки, яка передбачає закріплення за кожним працівником установи 2-3 засуджених, у кожному міжрегіональному управлінні створюються багатомісні приміщення камерного типу.
Зокрема, за його словами, на базі Темнівської виправної колонії (№ 100) з 2017 року введені в експлуатацію багатомісні приміщення камерного типу для засуджених до довічного позбавлення волі.
“Найближчим часом будуть введені в експлуатацію багатомісні приміщення у Замковій (№ 58), Дрогобицькій (№ 40) виправних колоніях та Вільнянській установі виконання покарань (№ 11)”, — розповів він.
Чернишов також зазначив, що кожна чергова зміна забезпечена мобільним відеореєстратором, що дає змогу об’єктивно оцінювати дії та поведінку персоналу та засуджених.
Як передавав УНН, персонал установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби застосовує портативні відеореєстратори для контролю поведінки засуджених і фіксації порушень режиму тримання.