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Пожизненное заключение получил предатель, который наводил ракеты рф на оборонный завод Запорожья

Киев • УНН

 • 205982 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Пожизненное заключение получил предатель, который корректировал ракетные удары россии по военной и критической инфраструктуре Запорожья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

“Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил агент фсб, который корректировал ракетные удары рф по военной и критической инфраструктуре Запорожья”, — говорится в сообщении.

Так, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Детали

Сообщается, что контрразведчики СБУ задержали его во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местного оборонного предприятия, который наводил российские ракеты на производственные цеха завода.

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“Кроме того, он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий “прилетов” и передачи оккупантам соответствующего "отчета",- информирует СБУ.

Как установило расследование, злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения рф.

“Установлено, что передачу разведданных захватчикам их пособник осуществлял в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности. Во время обысков по месту жительства предателя изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф”, — отмечается в сообщении.

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