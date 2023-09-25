Довічне ув’язнення отримав зрадник, який наводив ракети рф на оборонний завод Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Довічне ув’язнення отримав зрадник, який коригував ракетні удари росії по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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“Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав агент фсб, який коригував ракетні удари рф по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя”, — йдеться в повідомленні.
Так, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Деталі
Повідомляється, що контррозвідники СБУ затримали його під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.
За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.
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“Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області. Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків “прильотів” та передачі окупантам відповідного "звіту“",- інформує СБУ.
Як встановило розслідування, зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення рф.
“Встановлено, що передачу розвідданих загарбникам їхній поплічник здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. Під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф”, — зазначається в повідомленні.