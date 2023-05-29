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"Наводив" російські ракети на Україну: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради

"Наводив" російські ракети на Україну: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради

Київ • УНН

 • 453729 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Служба безпеки України затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради, який "наводив" російські ракети на Україну. Про це пише УНН з посиланням на сторінку СБУ у Telegram.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб під час спецоперації у Запоріжжі.

"За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні поточного року", - зазначили в СБУ.

В СБУ повідомили, що внаслідок цих ворожих обстрілів жертвами стали 3 місцевих жителі, було пошкоджено 30 приватних будинків та одне з промислових підприємств регіону.

Ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Згодом після виходу "на волю" він приєднався до місцевого осередку забороненої компартії та у 2015 році протягом майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.

"Також він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк", - додали в СБУ.

В кінці 2022 року, кадровий співробітник фсб залучив його для здійснення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для виконання ворожих завдань, російський агент створив власну інформаторську мережу, в яку увійшли "однопартійці", які проживають у Запоріжжі.

Використовуючи їх він таємно отримував інформацію про чинні промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.

Після зрадник виїжджав на місцевість і приховано фотографував та вів відеофіксацію українських об’єктів.

"Отримані відомості передавав рф для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник "звітував" про їхні наслідки до фсб", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків місця проживання затриманого, були виявлені мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з російськими спецслужбами. Також була вилучена значна кількість забороненої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею 111 частина 2 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Посадовці мнс рф" та колишня працівниця Мін’юсту: СБУ повідомила про підозру ще 4 поплічникам окупантів

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