"Наводив" російські ракети на Україну: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Служба безпеки України затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради, який "наводив" російські ракети на Україну. Про це пише УНН з посиланням на сторінку СБУ у Telegram.
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Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб під час спецоперації у Запоріжжі.
"За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні поточного року", - зазначили в СБУ.
В СБУ повідомили, що внаслідок цих ворожих обстрілів жертвами стали 3 місцевих жителі, було пошкоджено 30 приватних будинків та одне з промислових підприємств регіону.
Ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.
Згодом після виходу "на волю" він приєднався до місцевого осередку забороненої компартії та у 2015 році протягом майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.
"Також він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк", - додали в СБУ.
В кінці 2022 року, кадровий співробітник фсб залучив його для здійснення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Для виконання ворожих завдань, російський агент створив власну інформаторську мережу, в яку увійшли "однопартійці", які проживають у Запоріжжі.
Використовуючи їх він таємно отримував інформацію про чинні промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.
Після зрадник виїжджав на місцевість і приховано фотографував та вів відеофіксацію українських об’єктів.
"Отримані відомості передавав рф для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник "звітував" про їхні наслідки до фсб", - йдеться у повідомленні.
Під час проведення обшуків місця проживання затриманого, були виявлені мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з російськими спецслужбами. Також була вилучена значна кількість забороненої комуністичної символіки.
На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею 111 частина 2 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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