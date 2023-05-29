"Наводил" российские ракеты на Украину: СБУ задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета

Детали

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента фсб во время спецоперации в Запорожье.

"По его наводке российские захватчики осуществили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае текущего года", - отметили в СБУ.

В СБУ сообщили, что в результате этих вражеских обстрелов жертвами стали 3 местных жителя, были повреждены 30 частных домов и одно из промышленных предприятий региона.

Вражеским пособником оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

Впоследствии после выхода "на свободу" он присоединился к местной ячейке запрещенной компартии и в 2015 году в течение почти полугода был депутатом Запорожского городского совета.

"Также он был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк", - добавили в СБУ.

В конце 2022 года, кадровый сотрудник фсб привлек его для осуществления разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для выполнения вражеских задач, российский агент создал собственную информаторскую сеть, в которую вошли "однопартийцы", проживающие в Запорожье.

Используя их он тайно получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

После предатель выезжал на местность и скрыто фотографировал и вел видеофиксацию украинских объектов.

"Полученные сведения передавал рф для подготовки воздушных атак по территории региона. После вражеских ударов злоумышленник "отчитывался" об их последствиях в ФСБ", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков места жительства задержанного, были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российскими спецслужбами. Также было изъято значительное количество запрещенной коммунистической символики.

На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чиновники мчс рф" и бывшая работница минюста: СБУ сообщила о подозрении еще 4 пособникам оккупантов