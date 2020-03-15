Довыборы у ВР в Харьковской области: явка избирателей составляет около 13%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 12:00, явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата Украины в Харьковской области составила около 13%, что вдвое меньше, чем на прошлых выборах в этом округе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"По состоянию на 12:00, явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата Украины в ОВО № 179 составила почти 13%", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №179 по состоянию на 12:00 составила 25,61%.
"Голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано", - сообщили в ЦИКе.
Как сообщалось в УНН ранее, в Харьковской области на промежуточных выборах народного депутата Украины из-за скопления людей введены меры безопасности для предотвращения коронавирусной инфекции.