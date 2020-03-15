Довыборы у ВР в Харьковской области: явка избирателей составляет около 13%

КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 12:00, явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата Украины в Харьковской области составила около 13%, что вдвое меньше, чем на прошлых выборах в этом округе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.