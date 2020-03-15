Довибори у ВР на Харківщині: явка виборців становить близько 13%

КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 12:00, явка виборців на проміжних виборах народного депутата України на Харківщині становила близько 13%, що вдвічі менше, ніж на минулих виборах на цьому окрузі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.