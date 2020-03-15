Довибори у ВР на Харківщині: явка виборців становить близько 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 12:00, явка виборців на проміжних виборах народного депутата України на Харківщині становила близько 13%, що вдвічі менше, ніж на минулих виборах на цьому окрузі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
"Cтаном на 12:00, явка виборців на проміжних виборах народного депутата України в ОВО № 179 становила майже 13 %", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №179 станом на 12 годину становила 25,61%.
"Голосування на виборчих дільницях продовжується у штатному режимі, надзвичайних подій не зафіксовано", - повідомили у ЦВК.
Як повідомлялося в УНН раніше, на Харківщині на проміжних виборах народного депутата України через скупчення людей запроваджені заходи безпеки для запобігання коронавірусній інфекції.