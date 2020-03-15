Довибори на Харківщині: через коронавірус на дільницях моніторять стан здоров’я виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Харківщині на проміжних виборах народного депутата України через скупчення людей запроваджені заходи безпеки для запобігання коронавірусній інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
"У звʼязку з карантином, запровадженим Кабміном через загрозу епідемії коронавірусної інфекції, у приміщеннях для голосування розміщені інформаційні матеріали щодо захисту від вірусних інфекцій, профілактики інфікування коронавірусом та його поширення", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вживається комплекс заходів задля запобігання значному скупченню людей на виборчих дільницях.
"На них створені своєрідні безпечні лінії - черги з дистанцією 1 метр, проводяться періодична дезінфекція поверхонь столів, кулькових ручок для виборців та регулярне провітрювання приміщень. Члени комісій використовують індивідуальні засоби захисту, антисептики та за бажання здійснюють власну термометрію. Також на дільницях чергують медичні працівники, які моніторять стан здоровʼя виборців та допомагають ДВК здійснювати дезінфікаційні заходи", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ЦВК, станом на 9:30 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано, голосування триває у штатному режимі.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Харківській області на одномандатному виборчому окрузі №179 розпочалися проміжні вибори народного депутата України.