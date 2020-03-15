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На Харківщині розпочалися проміжні вибори у ВР на одномандатному окрузі

На Харківщині розпочалися проміжні вибори у ВР на одномандатному окрузі

Київ • УНН

 • 19504 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Харківській області на одномандатному виборчому окрузі №179 розпочалися проміжні вибори народного депутата України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.

"Сьогодні, 15 березня, в одномандатному виборчому окрузі №179 Харківської області відбуваються проміжні вибори народного депутата України. На території Зачепилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновщинського та Кегичівського районів працюють 189 виборчих дільниць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення публічного порядку на дільницях та в місцях розташування виборчих комісій залучено 480 поліцейських та 50 співробітників Нацгвардії.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року.

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