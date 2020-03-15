В Харьковской области начались промежуточные выборы в ВР на одномандатном округе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Харьковской области на одномандатном избирательном округе №179 начались промежуточные выборы народного депутата Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
"Сегодня, 15 марта, в одномандатном избирательном округе №179 Харьковской области происходят промежуточные выборы народного депутата Украины. На территории Зачепиловского, Лозовского, Красноградского, Сахновщинского и Кегичевского районов работают 189 избирательных участков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения общественного порядка на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлечены 480 полицейских и 50 сотрудников Нацгвардии.
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года.