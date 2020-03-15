Довыборы в Харьковской области: из-за коронавируса на участках мониторят состояние здоровья избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Харьковской области на промежуточных выборах народного депутата Украины из-за скопления людей введены меры безопасности для предотвращения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"В связи с карантином, введенным Кабмином из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции, в помещениях для голосования размещены информационные материалы по защите от вирусных инфекций, профилактики инфицирования коронавирусом и его распространения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что проводится комплекс мер для предотвращения значительного скопления людей на избирательных участках.
"На них созданы своеобразные безопасные линии - очереди с дистанцией в 1 метр, проводятся периодическая дезинфекция поверхностей столов, шариковых ручек для избирателей и регулярное проветривание помещений. Члены комиссий используют индивидуальные средства защиты, антисептики и при желании осуществляют свою термометрию. Также на участках дежурят медицинские работники, которые мониторят состояние здоровья избирателей и помогают УИК осуществлять дезинфикационные меры", - говорится в сообщении.
По информации ЦИК, по состоянию на 9:30 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосования проходит в штатном режиме.
Как сообщалось в УНН ранее, в Харьковской области на одномандатном избирательном округе №179 начались промежуточные выборы народного депутата Украины.