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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы доверяют ПУМБ - клиенты разместили рекордные 20 миллиардов гривен на депозитах в банке

Украинцы доверяют ПУМБ - клиенты разместили рекордные 20 миллиардов гривен на депозитах в банке

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 07:19  •  8613 просмотра

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Украинцы доверяют ПУМБ - клиенты разместили рекордные 20 миллиардов гривен на депозитах в банке.

Новый рекорд ПУМБ  – в апреле 2024 года размер депозитного портфеля банка в гривне достиг отметки в 20 миллиардов гривен. Также, согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2024 года, ПУМБ вошел в ТОП-3 банков Украины по размеру срочного депозитного портфеля клиентов-физических лиц в гривне.

Такие показатели свидетельствуют об исключительном доверии к ПУМБ среди украинцев, а также говорят о стабильности банка, его надежности и стратегическом подходе к управлению финансами. Кроме этого, в апреле 93% клиентов-физлиц продолжили свои депозиты в ПУМБ.

ПУМБ всегда предлагает интересные для клиентов депозитные продукты с максимальной доходностью. Наибольшим спросом у клиентов пользуются срочные депозиты с наибольшей ставкой, такие как "Доходный" с доходностью до 15% годовых и акционный депозит "15 ПРО МАКС". Среди преимуществ акционного депозита – до 15% годовых, срок действия депозита – 3 месяца и возможность принять участие в розыгрыше одного из 15 щедрых поощрений по 15 тыс. грн каждый

– комментирует Дмитрий Полищук, заместитель председателя правления ПУМБ.

ПУМБ – один из самых устойчивых банков Украины, который вовремя выполняет все обязательства перед клиентами и государством. Банк уже много лет входит в перечень системно важных для страны банков по данным НБУ. С начала войны по март 2024 года ПУМБ, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выплатил более 1,4 млрд грн украинцам – вкладчикам других банков-банкротов.

ПУМБ постоянно помогает стране и армии. С момента полномасштабного вторжения банк перечислил в государственный бюджет более 7,5 млрд грн, войдя в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в банковском секторе. Кроме этого, на помощь Силам безопасности и обороны, волонтерские проекты, помощь пострадавшим от войны и другие социальные инициативы, банк выделил более 530 млн грн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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