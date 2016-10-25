Досрочное голосование на выборах президента началось в ряде штатов США

В понедельник открылись избирательные участки в пятидесяти округах Флориды, в том числе и в крупнейших: Броуард, Дюваль, Хилсборо, Майами-Дейд, Орандж и Палм-Бич. В Колорадо избирательные участки открылись в понедельник утром во всех 64 округах.

Также в понедельник начали открываться избирательные участки в штатах Аляска, Арканзас, Массачусетс и Техас.

Досрочное голосование по почте идет во многих штатах уже несколько недель. Однако в некоторых штатах у избирателей появилась возможность проголосовать и при личном посещении избирательных участков, как в день выборов.

Такую возможность предлагают избирателям в двадцати одном штате и округе Колумбия, а во многих других штатах избиратели могут направить бюллетени по почте, которые дают подтверждение тому, что они не смогут лично явиться на избирательный участок.

В штатах Орегон, Вашингтон и Колорадо действует система, при которой все зарегистрированные избиратели получают бюллетени по почте за несколько недель до дня выборов. Избиратели могут или направить бюллетень по почте или оставить его в специально отведенных местах до самого дня выборов.

Как свидетельствуют последние данные, полученные исследовательским центром Pew Research Center, количество избирателей, которые воспользовались возможностью досрочного голосования, может оказаться рекордно высоким и превысить 50 млн. человек. Это довольно значительная доля от общей явки, которая, вероятно, составит не менее 130 млн. человек.

В отличие от большинства демократических государств, в США нет централизованной избирательной системы: каждый штат, а иногда и отдельные округа, самостоятельно определяют, как и когда избиратели могут проголосовать.