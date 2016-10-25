Досрочное голосование на выборах президента началось в ряде штатов США

ukru
15 марта, 19:03 • 115897 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168819 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139320 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131672 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113517 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105875 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101740 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136087 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132342 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127893 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 59331 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 55777 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 40519 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 45178 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 34774 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136087 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 135451 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270337 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299341 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235321 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 40519 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109523 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132342 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115089 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132190 просмотра
Актуальное
Досрочное голосование на выборах президента началось в ряде штатов США

Досрочное голосование на выборах президента началось в ряде штатов США

Киев • УНН

 • 9720 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В нескольких штатах США началось досрочное голосование в рамках президентских выборов, в том числе и в ключевых штатах Флорида и Колорадо, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В понедельник открылись избирательные участки в пятидесяти округах Флориды, в том числе и в крупнейших: Броуард, Дюваль, Хилсборо, Майами-Дейд, Орандж и Палм-Бич. В Колорадо избирательные участки открылись в понедельник утром во всех 64 округах.

Также в понедельник начали открываться избирательные участки в штатах Аляска, Арканзас, Массачусетс и Техас.

Досрочное голосование по почте идет во многих штатах уже несколько недель. Однако в некоторых штатах у избирателей появилась возможность проголосовать и при личном посещении избирательных участков, как в день выборов.

Такую возможность предлагают избирателям в двадцати одном штате и округе Колумбия, а во многих других штатах избиратели могут направить бюллетени по почте, которые дают подтверждение тому, что они не смогут лично явиться на избирательный участок.

В штатах Орегон, Вашингтон и Колорадо действует система, при которой все зарегистрированные избиратели получают бюллетени по почте за несколько недель до дня выборов. Избиратели могут или направить бюллетень по почте или оставить его в специально отведенных местах до самого дня выборов.

Как свидетельствуют последние данные, полученные исследовательским центром Pew Research Center, количество избирателей, которые воспользовались возможностью досрочного голосования, может оказаться рекордно высоким и превысить 50 млн. человек. Это довольно значительная доля от общей явки, которая, вероятно, составит не менее 130 млн. человек.

В отличие от большинства демократических государств, в США нет централизованной избирательной системы: каждый штат, а иногда и отдельные округа, самостоятельно определяют, как и когда избиратели могут проголосовать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы