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Дострокове голосування на виборах президента стартувало у низці штатів США

Дострокове голосування на виборах президента стартувало у низці штатів США

Київ • УНН

 • 9720 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У кількох штатах США розпочалося дострокове голосування в рамках президентських виборів, в тому числі і в ключових штатах Флорида і Колорадо, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

У понеділок відкрилися виборчі дільниці в п'ятдесяти округах Флориди, в тому числі і в найбільших: Броуард, Дюваль, Хілсборо, Маямі-Дейд, Орандж і Палм-Біч. У Колорадо виборчі дільниці відкрилися в понеділок вранці у всіх 64 округах.

Також в понеділок почали відкриватися виборчі дільниці в штатах Аляска, Арканзас, Массачусетс і Техас.

Дострокове голосування по пошті йде в багатьох штатах вже кілька тижнів. Однак в деяких штатах у виборців з'явилася можливість проголосувати і при особистому відвідуванні виборчих дільниць, як в день виборів.

Таку можливість пропонують виборцям в двадцяти одному штаті та окрузі Колумбія, тоді як у багатьох інших штатах виборці можуть направити бюлетені поштою, які дають підтвердження тому, що вони не зможуть особисто з'явитися на виборчу дільницю.

У штатах Орегон, Вашингтон і Колорадо діє система, при якій всі зареєстровані виборці отримують бюлетені поштою за кілька тижнів до дня виборів. Виборці можуть або направити бюлетень поштою, або залишити його в спеціально відведених місцях до самого дня виборів.

Як свідчать останні дані, отримані дослідним центром Pew Research Center, кількість виборців, які скористалися можливістю дострокового голосування, може виявитися рекордно високою і перевищити 50 мільйонів людей. Це досить значна частка від загальної явки, яка, ймовірно, становитиме не менше 130 мільйонів людей.

На відміну від більшості демократичних держав, в США немає централізованої виборчої системи: кожен штат, а іноді і окремі округи, самостійно визначають, як і коли виборці можуть проголосувати.

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