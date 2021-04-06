Исследования вакцины Novavax: добровольцам, которые получали плацебо, смогут сделать прививки вакциной

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Novavax Inc заявила, что участники текущих испытаний вакцин против COVID-19 в Южной Африке и Великобритании теперь могут получать дополнительные прививки, гарантируя тем, что те, кто получал плацебо, также могут получить активную вакцину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.