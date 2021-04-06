Исследования вакцины Novavax: добровольцам, которые получали плацебо, смогут сделать прививки вакциной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Novavax Inc заявила, что участники текущих испытаний вакцин против COVID-19 в Южной Африке и Великобритании теперь могут получать дополнительные прививки, гарантируя тем, что те, кто получал плацебо, также могут получить активную вакцину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Разрешение добровольцам перейти в активную вакцину предлагает стимул продолжать испытания, даже если доступны другие разрешенные вакцины.
Компания заявила, что планирует объединить участников своего продолжающегося большого позднего исследования в США и Мексике, для которого компания планирует зачитать свои первоначальные клинические данные в течение второго квартала.
Если она получит разрешение на экстренное использование в Соединенных Штатах, двукратная вакцина Novavax поможет активизировать постоянные усилия по вакцинации в стране с помощью разрешенных вакцин от Pfizer / BioNTech, Moderna Inc и Johnson & Johnson.
В рамках обновленной конструкции испытаний всех участников испытаний в Великобритании и США будет предоставляться возможность получить дополнительную серию уколов. Участники, которые решат это сделать, получат две дополнительные дозы вакцины для тех, кто сначала получал плацебо или плацебо для тех, кто впервые получил вакцину.
Все участники будут и в дальнейшем "слепыми" или не будут знать, получили ли они экспериментальную вакцину или плацебо.
Напомним
Вакцина COVID-19 от Novavax была на 96% эффективной для предотвращения случаев, вызванных первой версии коронавируса, на позднем этапе испытаний, проведенном в Великобритании.
Дополнительно
Вакцина может быть разрешена для использования в США уже в мае, если американские регуляторы решат, что данных Великобритании достаточно для принятия решения.
Все заводы по производству вакцин Novavax должны полностью заработать до апреля, заявили руководители компании. Производитель лекарств ожидает, что десятки миллионов доз будут накоплены и готовы к отправке в США.
Novavax планирует изготовить свою двукратную вакцину в восьми производственных центрах, включая Институт сыворотки крови в Индии. Если она будет разрешена, она будет следовать по трем вакцинами против COVID-19, ранее утвержденными для использования в Великобритании от Pfizer и партнера BioNTech, Moderna Inc и AstraZeneca.
Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе - S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию.