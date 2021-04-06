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Дослідження вакцини Novavax: добровольцям, які отримували плацебо, зможуть зробити щеплення вакциною

Дослідження вакцини Novavax: добровольцям, які отримували плацебо, зможуть зробити щеплення вакциною

Київ • УНН

 • 17204 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Novavax Inc заявила, що учасники поточних випробувань вакцин проти COVID-19 у Південній Африці та Великобританії тепер можуть отримувати додаткові щеплення, гарантуючи тим, що ті, хто отримував плацебо, також можуть отримати активну вакцину. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дозвіл добровольцям перейти на активну вакцину пропонує стимул продовжувати випробування, навіть якщо доступні інші дозволені вакцини.

Компанія заявила, що планує об’єднати учасників свого триваючого великого пізнього дослідження в США та Мексиці, для якого компанія планує зачитати свої початкові клінічні дані протягом другого кварталу.

Якщо вона отримає дозвіл на екстрене використання у Сполучених Штатах, дворазова вакцина Novavax допоможе активізувати постійні зусилля щодо вакцинації в країні за допомогою дозволених вакцин від Pfizer / BioNTech, Moderna Inc та Johnson & Johnson.

В рамках оновленої конструкції випробувань всім учасникам випробувань у Великобританії та США буде запропоновано можливість отримати додаткову серію уколів. Учасники, які вирішать це зробити, отримають дві додаткові дози вакцини для тих, хто спочатку отримував плацебо або плацебо для тих, хто вперше отримав вакцину.

Усі учасники будуть і надалі “сліпими” або не знатимуть, чи отримали вони експериментальну вакцину чи плацебо.

Нагадаємо

Вакцина COVID-19 від Novavax була на 96% ефективною для запобігання випадків, спричинених найпершою версією коронавірусу, на пізньому етапі випробувань, проведеному у Великобританії.

Додатково

Вакцина може бути дозволена для використання в США вже в травні, якщо американські регулятори вирішать, що даних Великобританії достатньо для прийняття рішення.

Усі заводи з виробництва вакцин Novavax мають повністю запрацювати до квітня, заявили керівники компанії. Виробник ліків очікує, що десятки мільйонів доз будуть накопичені і готові до відправлення в США.

Novavax планує виготовити свою дворазову вакцину у восьми виробничих центрах, включаючи Інститут сироватки крові в Індії. Якщо вона буде дозволена, вона буде слідувати за трьома вакцинами проти COVID-19, раніше затвердженими для використання у Великобританії від Pfizer та партнера BioNTech, Moderna Inc та AstraZeneca.

Препарат компанії Novavax створений на основі інактивованого коронавірусу. В його основі - S-білок патогена SARS-CoV-2, представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. Вакцину можна зберігати при температурі 2-8 градусів за Цельсієм.

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