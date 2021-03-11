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Вакцина Novavax на 96% ефективна у боротьбі із коронавірусом

Вакцина Novavax на 96% ефективна у боротьбі із коронавірусом

Київ • УНН

 • 16680 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Вакцина COVID-19 від Novavax була на 96% ефективною для запобігання випадків, спричинених найпершою версією коронавірусу, на пізньому етапі випробувань, проведеному у Великобританії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначають, що випадків важких захворювань чи смертей серед тих, хто отримував вакцину, не було.

Вакцина також була приблизно на 86% ефективною у захисті від більш заразного вірусного варіанту, вперше виявленого та поширеного наразі у Великобританії. Загалом препарат був ефективним приблизно на 90%, поєднуючи дані людей, заражених обома версіями коронавірусу.

Додатково

Акції Novavax підскочили на 22% за кілька годин до 229 доларів. Вони торгувались нижче 10 доларів 21 січня 2020 року, коли компанія оголосила, що розробляє вакцину проти коронавірусу.

Вакцина може бути дозволена для використання в США вже в травні, якщо американські регулятори вирішать, що даних Великобританії достатньо для прийняття рішення. 

Усі заводи з виробництва вакцин Novavax мають повністю запрацювати до квітня, заявили керівники компанії. Виробник ліків очікує, що десятки мільйонів доз будуть накопичені і готові до відправлення в США.

Novavax планує виготовити свою дворазову вакцину у восьми виробничих центрах, включаючи Інститут сироватки крові в Індії. Якщо вона буде дозволена, вона буде слідувати за трьома вакцинами проти COVID-19, раніше затвердженими для використання у Великобританії від Pfizer та партнера BioNTech, Moderna Inc та AstraZeneca.

Довідка

Препарат компанії Novavax створений на основі інактивованого коронавірусу. В його основі - S-білок патогена SARS-CoV-2, представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. Вакцину можна зберігати при температурі 2-8 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо

22 лютого у МОЗ вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

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