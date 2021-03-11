Вакцина Novavax на 96% эффективная в борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вакцина COVID-19 от Novavax была на 96% эффективной для предотвращения случаев, вызванных первой версией коронавируса, на позднем этапе испытаний, проведенном в Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечают, что случаев тяжелых заболеваний или смертей среди тех, кто получал вакцину, не было.
Вакцина также была примерно на 86% эффективной в защите от более заразного вирусного варианта, впервые обнаруженного и распространенного сейчас в Великобритании. В общем препарат был эффективным примерно на 90%, сочетая данные людей, зараженных обеими версиями коронавируса.
Дополнительно
Акции Novavax подскочили на 22% за несколько часов до 229 долларов. Они торговались ниже 10 долларов 21 января 2020, когда компания объявила, что разрабатывает вакцину против коронавируса.
Вакцина может быть разрешена для использования в США уже в мае, если американские регуляторы решат, что данных Великобритании достаточно для принятия решения.
Все заводы по производству вакцин Novavax должны полностью заработать до апреля, заявили руководители компании. Производитель лекарств ожидает, что десятки миллионов доз будут накоплены и готовы к отправке в США.
Novavax планирует изготовить свою двукратную вакцину в восьми производственных центрах, включая Институт сыворотки крови в Индии. Если она будет разрешена, она будет следовать за тремя вакцинами против COVID-19, ранее утвержденными для использования в Великобритании от Pfizer и партнера BioNTech, Moderna Inc и AstraZeneca.
Справка
Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе - S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию.
Напомним
22 февраля в Минздраве отметили, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.