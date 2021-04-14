Дожди продолжатся и на выходных, но не везде: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Осадки продолжатся в Украине и на выходных, однако не на всей территории. Так, 17 апреля небольшой дождь ожидается лишь в западных, северных, ночью и в центральных областях. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие двое суток в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье преимущественно мокрый снег; 17 апреля в западных, северных, ночью и в центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Температура в западных областях ночью и днем 1-8° тепла, в Картпатах 0-5° мороза; на остальной территории ночью 3-9° тепла, днем 10-16°.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью 6-9°, днем 10-14°.