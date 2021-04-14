Дощі триватимуть і на вихідних, але не скрізь: синоптики дали прогноз

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Опади продовжаться в Україні і на вихідних, однак не на всій території. Так, 17 квітня невеликий дощ очікується лише у західних, північних, вночі і в центральних областях. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні дві доби в більшості областей невеликі та помірні дощі, на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті переважно мокрий сніг; 17 квітня у західних, північних, вночі і в центральних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура у західних областях вночі та вдень 1-8° тепла, в Картпатах 0-5° морозу; на решті території вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°.

Доповнення

На Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень дощ. Температура вночі 6-9°, вдень 10-14°.

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