Дощі триватимуть і на вихідних, але не скрізь: синоптики дали прогноз

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні дві доби в більшості областей невеликі та помірні дощі, на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті переважно мокрий сніг; 17 квітня у західних, північних, вночі і в центральних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура у західних областях вночі та вдень 1-8° тепла, в Картпатах 0-5° морозу; на решті території вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°.

Доповнення

На Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень дощ. Температура вночі 6-9°, вдень 10-14°.