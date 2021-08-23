Дожди на западе Украины и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 22807 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 54056 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 137286 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 155471 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125265 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121270 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 158828 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Актуальное
Дожди на западе Украины и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на западе Украины и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 18674 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Дожди сегодня ожидаются только на западе Украины, на остальной территории - сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до 27 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 23 августа без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-19°; днем 22-27°, на крайнем западе страны 18-21°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°; по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

Добавим

День Государственного флага отмечается в Украине 23 августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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