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17 березня, 19:38 • 104324 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 135043 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 194368 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 162658 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160111 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181595 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150633 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159558 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176224 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221948 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Дощі на заході України і до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Дощі на заході України і до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 18684 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Дощі сьогодні очікуються лише на заході України, на решті території - суха погода. Температура повітря вдень підніметься до 27 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 23 серпня без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°; вдень 22-27°, на крайньому заході країни 18-21°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°; по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Додамо

День Державного прапора відзначають в Україні 23 серпня. 

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