Дощі на заході України і до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 23 серпня без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°; вдень 22-27°, на крайньому заході країни 18-21°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°; по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Додамо

День Державного прапора відзначають в Україні 23 серпня.