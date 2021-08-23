Дощі на заході України і до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Дощі сьогодні очікуються лише на заході України, на решті території - суха погода. Температура повітря вдень підніметься до 27 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 23 серпня без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°; вдень 22-27°, на крайньому заході країни 18-21°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°; по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.
Додамо
День Державного прапора відзначають в Україні 23 серпня.