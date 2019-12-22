Дожди и метели: какой погоды ждать Украине в ближайшие три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В последующие трое суток в Украине пройдут дожди, а в Карпатах в это время сильные снегопады, налипание мокрого снега, метели, местами гололед с ослаблением в среду. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в Украине пройдут дожди; в понедельник и вторник в западных областях значительные дожди, в Карпатах в это время сильные снегопады, налипание мокрого снега, метели, местами гололед с ослаблением в среду", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с; завтра по всей стране порывы 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.
Температура 23 декабря ночью 4-9°, днем 6-11°, на юге до 14°, в западных областях, во вторник и среду по всей Украине ночью и днем 2-8° тепла; в Карпатах ближайших суток 0-3° тепла, 24-25 декабря 0-5° мороза, отметили в Укргидрометцентре.
Напомним, синоптики дали дождливый прогноз на начало следующей недели.