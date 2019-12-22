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Дощі і хуртовини: якої погоди чекати Україні у найближчі три дні

Дощі і хуртовини: якої погоди чекати Україні у найближчі три дні

Київ • УНН

 • 54252 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У наступні три доби в Україні пройдуть дощі, а у Карпатах в цей час сильні снігопади, налипання мокрого снігу, хуртовини, місцями ожеледь із послабленням у середу. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“У наступні три доби в Україні пройдуть дощі; у понеділок та вівторок у західних областях значні дощі, у Карпатах в цей час сильні снігопади, налипання мокрого снігу, хуртовини, місцями ожеледь із послабленням у середу”, — йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с; завтра по всій країні пориви 15-20 м/с, на високогір’ї 25-28 м/с.

Температура 23 грудня вночі 4-9°, вдень 6-11°, на півдні до 14°, у західних областях, у вівторок та середу по всій Україні вночі і вдень 2-8° тепла ; у Карпатах найближчої доби 0-3° тепла, 24-25 грудня 0-5° морозу, відзначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики дали дощовий прогноз на початок наступного тижня.

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