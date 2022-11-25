Дождь с мокрым снегом и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 ноября в центральных, южных, большинстве северных областей на Закарпатье и Прикарпатье дождь, ночью в Черниговской, Сумской областях и Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман; в западных и северных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза, днем ​​4-9° тепла, в Крыму 10-15°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью и утром без существенных осадков, туман, днем ​​дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.