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Дождь с мокрым снегом и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Дождь с мокрым снегом и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 806674 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается сегодня на части территории Украины, утром – туманы, на дорогах – гололедица. Температура воздуха днем будет достигать 9 градусов тепла, в Крыму - до 15° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 ноября в центральных, южных, большинстве северных областей на Закарпатье и Прикарпатье дождь, ночью в Черниговской, Сумской областях и Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман; в западных и северных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза, днем ​​4-9° тепла, в Крыму 10-15°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью и утром без существенных осадков, туман, днем ​​дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Украинские Национальные Новости

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