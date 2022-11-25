Дощ з мокрим снігом та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 листопада у центральних, південних, більшості північних областей на Закарпатті та Прикарпатті дощ, вночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман; у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, в Криму 10-15°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі та вранці без істотних опадів, туман, вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.