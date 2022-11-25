Дощ з мокрим снігом та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Дощ, місцями з мокрим снігом, очікується сьогодні на частині території України, вранці - тумани, на дорогах - ожеледиця. Температура повітря вдень сягатиме 9 градусів тепла, у Криму - до 15° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 25 листопада у центральних, південних, більшості північних областей на Закарпатті та Прикарпатті дощ, вночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман; у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, в Криму 10-15°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі та вранці без істотних опадів, туман, вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.