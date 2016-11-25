Дождь с мокрым снегом пройдет в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Он приведет на западе, севере и местами в центральных областях осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории будет преобладать сухая погода, лишь местами ожидаются туманы и дымки, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью 0-5 С °, на востоке -5-10 С °, в течение дня от -2 С ° до +4 С °, в западной части до + 6 + 9 С °.
-
- В западной части будет преобладать влажная погода, дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 С °, местами 0 + 3 С °, днем + 3 + 9 С °, на Закарпатье до + 10 + 12 С °.
-
- В северных областях ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -2-7 С °, на Сумщине местами до -10 С °, днем от -2 С ° до +3 С °.
-
- В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -4-10 С °, днем от -3 С ° до +4 С °.
-
- В центральной части дождь и мокрый снег ожидаются в Винницкой, на остальной территории - местами осадки. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем 0 + 5 С °.
-
- В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем 0 + 5 С °.
-
Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с.