Дощ з мокрим снігом пройде в Україні

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні із заходу Європи до України прийде атмосферний фронт. Він зумовить на заході, півночі та місцями у центральних областях опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На решті території переважатиме суха погода, лише місцями очікуються тумани та серпанки, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.