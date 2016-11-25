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Дощ з мокрим снігом пройде в Україні

Київ • УНН

 • 7695 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні із заходу Європи до України прийде атмосферний фронт. Він зумовить на заході, півночі та місцями у центральних областях опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На решті території переважатиме суха погода, лише місцями очікуються тумани та серпанки, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.

Дощ з мокрим снігом пройде в Україні

Температура повітря вночі 0-5 С°, на сході −5-10 С°, протягом дня від −2 С° до +4 С°, у західній частині до +6+9 С°.

  • У західній частині переважатиме волога погода, дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 С°, місцями 0+3 С°, вдень +3+9 С°, на Закарпатті до +10+12 С°.
  • У північних областях очікуються дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі −2-7 С°, на Сумщині місцями до −10 С°, вдень від −2 С° до +3 С°.
  • У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі −4-10 С°, вдень від −3 С° до +4 С°.
  • У центральній частині дощ та мокрий сніг очікуються на Вінниччині, на решті території — місцями опади. Температура повітря вночі від +3 С° до −2 С°, вдень 0+5 С°.
  • У південній частині — без істотних опадів. Температура повітря вночі від +3 С° до −2 С°, вдень 0+5 С°.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.

Українські Національні Новини

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