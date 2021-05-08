Дождь лил сквозь дырявый потолок: пассажиры поезда Киев-Николаев подставляли ведра, чтобы спастись от потопа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Пассажирка поезда Киев-Николаев сняла на видео, как во время дождя с потолка вагона течет вода. Видео с места происшествия разместила в Facebook Галина Попцова, информирует УНН.
Контекст
На видео заметно, что поток воды настолько сильный, что пассажирам пришлось подставлять ведра, которые быстро наполнялись дождевой водой.
Цитата
"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами. Александр Рудоманов, сижу дома и вспоминаю всякие мемы про Укрзализныцю)) Сергей Лещенко, что там, как дела на УЗ?" - комментирует ситуацию Галина Попцова.
Добавим
Реакция от "Укрзализныци" пока не поступала.
Напомним
В поезде в Бердянск на женщину упала плохо закрепленная полка с пассажиром.