Дощ лив через діряву стелю: пасажири поїзда Київ-Миколаїв підставляли відра, щоб врятуватись від потопу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Пасажирка потяга Київ-Миколаїв зняла на відео, як під час дощу зі стелі вагона тече вода. Відео з місця події розмістила в Facebook Галина Попцова, інформує УНН.
Контекст
На відео помітно, що потік води настільки сильний, що пасажирам довелося підставляти відра, які швидко наповнювалися дощовою водою.
Цитата
"Боюся, що до ранку у цьому потязі Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами. Олександр Рудоманов, сиджу дома і згадую всякі меми про Укрзалізницю)) Сергій Лещенко, шо там, як справи на УЗ?" - коментує ситуацію Галина Попцова.
Додамо
Реакція від "Укрзалізниці" поки не надходила.
Нагадаємо
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