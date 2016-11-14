Дороги столицы пригодны для проезда и общественный транспорт работает - сообщили в КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Общественный транспорт столицы работает, а дороги города пригодны для проезда. Об этом сообщил журналисту УНН заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, во время проверки перекрытия въезда крупногабаритного транспорта в Киев.
"По состоянию на утро все дорогие проездные. Общественный транспорт работает. Основное внимание было уделено мостам, то есть переездам с одного берега на другой ", - рассказал он.
По словам П.Пантелеева работает 600 единиц из которых 300 это именно специальная дорожная техника. "Работали всю ночь и сейчас мы наращиваем темпы, ведь количество транспорта увеличивается", - сказал заместитель председателя КГГА.
Он уточнил, что даже после того, как снегопад прекратится, коммунальщикам необходимо еще 3 - 5 часов для расчистки дорог.
Относительно запрета въезда в столицу крупногабаритного транспорта, то перекрытие будет действовать до нормализации движения в столице.
Как сообщал УНН, из-за непогоды в трех областях Украины ограничили движение грузовиков.