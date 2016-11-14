Дороги столиці придатні для проїзду і громадський транспорт працює - повідомили в КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Громадський транспорт столиці працює, а дороги міста придатні для проїзду. Про це повідомив журналісту УНН заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, під час перевірки перекриття в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.
“Станом на ранок всі дорогі проїзні. Громадський транспорт працює. Основна увага була приділена мостам, тобто переїздам з одного берега на інший”, — розповів він.
За словами П.Пантелеєва працює 600 одиниць з яких 300 це саме спеціальна дорожня техніка. “Працювали усю ніч і зараз ми нарощуємо темпи, адже кількість транспорту збільшується”, — сказав заступник голови КМДА.
Він уточнив, що навіть після того, як снігопад припиниться, комунальникам необхідно ще 3 — 5 годин для розчистки доріг.
Щодо заборони в’їзду до столиці великогабаритного транспорту, то перекриття буде діяти, до нормалізації руху у столиці.
Як повідомляв УНН, через негоду у трьох областях України обмежили рух вантажівок.