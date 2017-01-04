Доклад по кибератаках в США рассмотрит только вмешательство России - директор ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что доклад американской разведки по кибератаках будет сфокусирован только на то, как вмешивалась Россия на президентских выборах США. Об этом он рассказал в интервью PBS, передает УНН.
"Да, мы знаем, что несколько стран вовлечены в эту сферу деятельности и действуют таким образом, чтобы собирать и раскрывать информацию. Но этот доклад сфокусирован только потому, что Россия сделала в ходе президентских выборов ", - заявил Д.Бреннан.
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Главу ЦРУ отказался раскрывать детали о том, обнаружили ли специалисты связь России с WikiLeaks и хотела ли Москва помочь победе Дональда Трампа, до того, как доклад будет завершен и представлен действующему президенту США Бараку Обаме, так и избранному - Дональду Трампу.
Как сообщал УНН, Д.Трамп пообещал рассказать то, что знает о кибератаках.