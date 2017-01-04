Доповідь по кібератаках у США розгляне тільки втручання Росії - директор ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Бреннан заявив, що доповідь американської розвідки по кібератаках буде сфокусована лише на те, як втручалася Росія в президентські вибори США. Про це він розповів в інтерв’ю PBS, передає УНН.
“Так, ми знаємо, що кілька країн залучені в цю сферу діяльності і діють таким чином, щоб збирати і розкривати інформацію. Але ця доповідь сфокусована лише тому, що Росія зробила в ході президентських виборів,” — заявив Д.Бреннан.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трамп зустрінеться з керівництвом розвідки США у зв’язку з кібератаками з боку РФ
Главу ЦРУ відмовився розкривати деталі про те, чи виявили фахівці зв’язок Росії з WikiLeaks і чи хотіла Москва допомогти перемозі Дональда Трампа, до того, як доповідь буде завершена і представлена чинному президенту США Бараку Обамі, так і обраному — Дональду Трампу.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп пообіцяв розповісти те, що знає про кібератаки.