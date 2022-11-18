Помогали Ирану обходить ограничения: США ввели санкции против компаний в Китае, Гонконге и ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против более десятка компаний, базирующихся в Китае, Гонконге и ОАЭ за помощь Ирану обходить торговые ограничения - они, по сообщению, способствовали продаже продукции нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Ирана покупателям в Восточной Азии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что последний шаг США против контрабанды иранской нефти произошел в связи с тем, что попытки возобновить ядерное соглашение с Ираном с 2015 года застопорились. Связи между Исламской Республикой и Западом все больше ухудшаются, поскольку иранцы продолжают антиправительственные протесты.
Вашингтон все чаще нацеливается на китайские компании, производящие экспорт иранской нефтехимической продукции, поскольку перспективы возобновления ядерного соглашения тускнеют. В заявлении, обнародованном Министерством финансов США, говорится, что 13 компаний способствовали продаже нефтехимических и нефтепродуктов Ирана на сотни миллионов долларов покупателям в Восточной Азии от имени компаний, находящихся под санкциями, в том числе Национальной иранской нефтяной компании и Triliance Petrochemical Co. Ltd.
Сообщается, что это решение замораживает любые американские активы входящих в список и вообще запрещает компаниям США иметь с ними дело. Под санкции рискуют попасть и те, кто ведет определенные операции с компаниями.
Напомним
США объявили о введении санкций против нелегальных торговых сетей, способствовавших поставке технологий в рф.