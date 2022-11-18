Допомагали Ірану обходити обмеження: США запровадили санкції проти компаній в Китаї, Гонконгу та ОАЕ

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Зазначається, що останній крок США проти контрабанди іранської нафти зробили у зв'язку з тим, що спроби відновити ядерну угоду з Іраном від 2015 року застопорилися. Зв’язки між Ісламською Республікою та Заходом дедалі більше напружуються, оскільки іранці продовжують антиурядові протести.

Вашингтон дедалі частіше націлюється на китайські компанії, що здійснюють експорт іранської нафтохімічної продукції, оскільки перспективи відновлення ядерної угоди тьмяніють. У заяві, оприлюдненій Міністерством фінансів США, йдеться про те, що 13 компаній сприяли продажу нафтохімічних і нафтопродуктів Ірану на сотні мільйонів доларів покупцям в Східній Азії від імені компаній, які перебувають під санкціями, зокрема Національну іранську нафтову компанію і Triliance Petrochemical Co. Ltd.

Повідомляється, що це рішення заморожує будь-які американські активи тих, хто входить до списку, і взагалі забороняє компаніям США мати з ними справу. Під санкції ризикують потрапити й ті, хто веде певні операції з компаніями.

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США оголосили про введення санкцій проти нелегальних торгових мереж, які сприяли постачанню технологій в рф.