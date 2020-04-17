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Допрос за нарушения карантина: футболисту "Реала" грозит до трех лет заключения

Допрос за нарушения карантина: футболисту "Реала" грозит до трех лет заключения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Нападающему сборной Сербии и мадридского "Реала" Луке Йовичу грозит заключение сроком до трех лет за нарушения правил карантина, информирует УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".

Футболист должен в ближайшие дни дать показания в прокуратуре Белграда. В зависимости от показаний Йовича, станет известно его наказание.

Отмечается, что игрок может получить по легкому сценарию штраф в размере 1275 евро, а при худшем — до трех лет лишения свободы. Также футболиста могут посадить под домашний арест. Это может помешать игроку присоединиться на будущий тренировочный процесс “Реала”.

Заметим, что спортсмен прилетел в Белград из Мадрида в марте и должен был провести в самоизоляции 28 дней. Однако он был замечен на улицах города.

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