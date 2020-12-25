Допинг-скандал: соперник сборной Украины на два года потерял капитана команды

В допинг-тесте футболиста был обнаружен запрещенный препарат метилгексамин, который используется для наращивания мышечной массы. Ассоциация футбола Казахстана решила наказать игрока отстранением от футбола сроком на два года.

Сам футболист отрицает попадание запрещенной субстанции в организм и будет оспаривать вердикт.

27-летний полузащитник, в частности, не поможет национальной сборной Казахстана в матчах отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре, где одним из соперников является команда Украины.

Стоит отметить, что Исламхан сыграл за национальную команду 46 матчей и забил 3 мяча.