Допінг-скандал: суперник збірної України на два роки втратив капітана команди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Півзахисник збірної Казахстану Бауржан Ісламхан отримав дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу, повідомляє УНН з посиланням на “kazfootball.kz”.
У допінг-тесті футболіста був виявлений заборонений препарат метілгексамін, який використовується для нарощування м’язової маси. Асоціація футболу Казахстану вирішила покарати гравця відстороненням від футболу терміном на два роки.
Сам футболіст заперечує потрапляння забороненої речовини в організм і оскаржуватиме вердикт.
27-річний півзахисник, зокрема, не допоможе національній збірній Казахстану в матчах відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі, де одним із суперників є команда України.
Варто зазначити, що Ісламхан зіграв за національну команду 46 матчів і забив 3 м’ячі.