Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
"Авдеевка. В 13:50 Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в город!", - написал Г.Зубко.
Напомним, боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке.
Как сообщал УНН, вчера восстановили линию электропередач вблизи Авдеевки.