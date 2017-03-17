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27 березня, 18:53 • 83074 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 108080 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 118441 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 126814 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 178506 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 123329 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 111150 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134499 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121483 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

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27 березня, 07:23 • 123517 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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Донецька фільтрувальна станція почала подачу води до Авдіївки

Донецька фільтрувальна станція почала подачу води до Авдіївки

Київ • УНН

 • 9114 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Донецька фільтрувальна станція почала подачу води до Авдіївки. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.

“Авдіївка. О 13:50 Донецька фільтрувальна станція почала подачу води у місто!”, — написав Г.Зубко.

Нагадаємо, бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці.

Як повідомляв УНН, вчора відновили лінію електропередач поблизу Авдіївки.

Українські Національні Новини

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