Донецька фільтрувальна станція почала подачу води до Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Донецька фільтрувальна станція почала подачу води до Авдіївки. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.
“Авдіївка. О 13:50 Донецька фільтрувальна станція почала подачу води у місто!”, — написав Г.Зубко.
Нагадаємо, бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці.
Як повідомляв УНН, вчора відновили лінію електропередач поблизу Авдіївки.