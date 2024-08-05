В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска ударили по 14 населенным пунктам, в том числе авиабомбами "ФАБ-250" и "УМПБ Д-30 СН", есть погибший и трое раненых, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области - один человек погиб и трое получили ранения", - сообщили в полиции области в соцсетях.

За сутки полицейские зафиксировали 2878 российских ударов. Взрывы прогремели в городах Лиман, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселках Гродовка, Новоэкономическое, селах Веселое, Волченко, Дальнее, Николаевка, Новый Комар, Раздольное, Трудовое, Успеновка. Повреждены 83 гражданских объекта. В частности:

По Гродовке россияне ударили авиабомбой «ФАБ-250» - убили человека и одного травмировали. Разрушили частный дом.

Украинск войска рф обстреляли из РСЗО «Смерч» и артиллерии. В результате обстрелов ранен гражданский человек, повреждены 6 частных домов, медучреждение, гараж.

В Веселом оккупанты попали БПЛА по погрузчику - ранили человека.

Четыре авиабомбы «УМПБ Д-30 СН» россия сбросила на Раздольное - разрушено 9 домов, учебное заведение, админздание.

В результате вражеских ударов в Трудовом повреждены 8 домов, в Новоэкономическом - 1 многоэтажный и 8 частных домов.

Донеччина: армія рф уночі завдала 11 ракетних ударів по Покровську та Мирнограду