Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, в целом нанеся 2878 по региону ударов за сутки. Повреждены 83 гражданских объекта, включая жилые дома, медучреждение и учебное заведение.
В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска ударили по 14 населенным пунктам, в том числе авиабомбами "ФАБ-250" и "УМПБ Д-30 СН", есть погибший и трое раненых, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области - один человек погиб и трое получили ранения", - сообщили в полиции области в соцсетях.
За сутки полицейские зафиксировали 2878 российских ударов. Взрывы прогремели в городах Лиман, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселках Гродовка, Новоэкономическое, селах Веселое, Волченко, Дальнее, Николаевка, Новый Комар, Раздольное, Трудовое, Успеновка. Повреждены 83 гражданских объекта. В частности:
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