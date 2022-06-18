Донецкая область: захватчики сосредоточили удары на Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Донецкой области за минувшие сутки российские захватчики обстреляли 12 населенных пунктов, больше всего досталось Авдеевке, сообщает полиция области, пишет УНН.
Цитата
"За сутки полиция Донецкой области задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения. Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. (...) Больше всего страдала Авдеевка – российские войска нанесли пять ударов по жилому сектору и коксохимическому заводу", - сообщили в полиции области в Telegram.
Детали
Так, под вражеский удар накануне попали города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, пгт Очеретино и Нью-Йорк, села Желанное, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пантелеймоновка, Камышевка, Нелиповка. Есть убитые и раненые среди мирных жителей.
Разрушений претерпели 34 гражданских объекта - 21 жилой дом, из них три многоквартирных, школа, дом культуры, коммунальное предприятие, три завода, психоневрологический интернат и т.д.
Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
По данным ОВА, с начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 508 мирных людей, ранено еще 1307. В настоящее время неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.