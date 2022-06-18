Донеччина: загарбники зосередили удари на Авдіївці

Цитата

"За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення. Окупанти обстріляли 12 населених пунктів. (...) Найбільше страждала Авдіївка – російські війська завдали п’ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу", - повідомили у поліції області у Telegram.

Деталі

Так, під ворожий удар напередодні потрапили міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, смт Очеретине та Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Пантелеймонівка, Комишівка, Неліпівка. Є вбиті та поранені серед мирних жителів.

Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти - 21 житловий будинок, з них три багатоквартирні, школа, будинок культури, комунальне підприємство, три заводи, психоневрологічний інтернат тощо.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

За даними ОВА, від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 508 мирних людей, поранено ще 1307. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.