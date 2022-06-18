Донеччина: загарбники зосередили удари на Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Донецькій області за минулу добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів, найбільше дісталося Авдіївці, повідомляє поліція Донеччини, пише УНН.
Цитата
"За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення. Окупанти обстріляли 12 населених пунктів. (...) Найбільше страждала Авдіївка – російські війська завдали п’ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу", - повідомили у поліції області у Telegram.
Деталі
Так, під ворожий удар напередодні потрапили міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, смт Очеретине та Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Пантелеймонівка, Комишівка, Неліпівка. Є вбиті та поранені серед мирних жителів.
Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти - 21 житловий будинок, з них три багатоквартирні, школа, будинок культури, комунальне підприємство, три заводи, психоневрологічний інтернат тощо.
Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
За даними ОВА, від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 508 мирних людей, поранено ще 1307. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.